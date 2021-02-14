Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un yavru köpekli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı ilgi gördü. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı klipte, Hindistan’ın siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi’nin, "Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir." sözüne yer verildi.

"Sen de sevebilir misin" sorusuyla devam eden görüntüde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nin maskotu olan yavru köpeğin, antrenman öncesi Ersan Adem Gülüm, Lukas Podolski, Ruud Boffin, Amilton, Fredy ve diğer futbolcularla çekilen sevgi dolu anlarına yer verildi.

Videonun sonunda ise "Her canlı aynı nefesten alır. İnsanlar, hayanlar, ağaçlar... Yüreği tüm sevgilere açık ailemizin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun." mesajına yer verildi. Duygusal paylaşım çok sayıda kişi tarafından beğenildi.