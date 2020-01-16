İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da Asbaşkan Berkay Bahar ve Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi’nin konuğu olurken, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi verdi. Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, “3-4 transfer yapacağız. Stoper, forvet, kanat ve 6 ile 8 numara oynayabilecek futbolcu transferi yapmak istiyoruz. 1-2 oyuncuyla yüzde 80-90 oranında anlaştık. Taraftarımıza müjdeli haberi en kısa sürede vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Borç 450 milyon TL civarında

Kırmızı-Beyazlı kulübün mevcut borcuyla ilgili olarak da konuşan Berkay Bahar, “Kur farklarından dolayı, şu anda borcumuz 430 – 450 milyon TL arasında değişiyor. Antalyaspor’un borcunu eritmek için birtakım yollar zorlanıyor. Birçok başkan geldi geçti, bunlardan birisi de benim dayım Halim Horasan… Babam çok uzun zaman futbol şube sorumluluğu yaptı. Antalyaspor’a kalıcı gelir sağlayan hiçbir yönetim olmadı. Bu bize nasip oldu. Bir önceki yönetimde benzin istasyonu alındı ve o gün satıldı” sözlerini kullandı.

“Türk futboluna açılım sağladık”

Süper Lig’de harcama limitini oransal olarak en çok yükselten kulüp olan Antalyaspor’da Asbaşkan Berkay Bahar, bu başarının hikayesini de anlattı. Osman Demren’in bu anlamda büyük bir çalışma yaptığını ifade eden Bahar, şu ifadeleri kullandı: “Vakıflar Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, yönetim kurulu üyemiz. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. 3 ay boyunca Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde kamp kuruldu diyebilirim. Çok ciddi finansal hesaplamalarla çalışmalar yapıldı. Türk futboluna inanılmaz bir açılım sağlandı. Birçok kulüp orada bizi izledi. Harcama limiti, 23 milyonken limit aşımı sınırıyla birlikte 80 milyon TL’ye ulaştı.”

"Eski yönetim yüzünden transfer yasağı geliyordu"

Aytaç Altay, bir önceki Kulüp Başkanı Cihan Bulut döneminde alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesih eden İsviçreli futbolcunun şikayetiyle birlikte büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

İsviçreli futbolcunun, şikayeti üzerine FIFA’nın Kırmızı-Beyazlılara 3.5 milyon Euro ve 3 yıl transfer yasağı cezası verdiğini açıklayan Altay, İdari Menajer Servet Çavuşoğlu’yla beraber futbolcuyu ikna etmeyi başardıklarını söyledi. FIFA’nın normalde ödenmesi gereken miktarın 3 katı ceza kestiğini söyleyen Altay, “FIFA’dan net bir karar çıktı. Kulübümüze bu tebliğ edilince Servet Çavuşoğlu ile birlikte İsviçre’ye beraber gidip oyuncunun kendisiyle bire bir görüştük. 3.5 milyon Euro para ve 3 yıl transfer yasağı geldi. Transfer yasağının kaldırılması ve bu ödemenin düşürülmesi için oyuncuyu ikna ettik. Eğer ikna edemeseydik, 3 yıl boyunca transfer yasağı alacaktık” dedi.



