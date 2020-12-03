Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuru yaptı.

TFF'ye sunulan raporda, karşılaşmadaki pozisyon hatası 3 başlıkla belirtildi. Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmanın 89'uncu dakikasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı golün ofsayt, kaleci Ferhat'ın kurtarmak için topa yaptığı hamle sonrası hakemlerin kurala uygun karar vermediğini, Naldo'nun da auta çıkmakta olan topu eliyle kestiği için kart görmemesi gerektiğini savundu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)