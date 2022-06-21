Şu ana kadar takıma İstanbulspor'dan Alperen Uysal ve Göztepe 'den Soner Aydoğdu'yu dahil eden Antalyaspor, sol kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Akrepler, İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi sona eren Sheyi Ojo'ya resmi transfer teklifi yaptı ve prensipte anlaşma sağladı. Antalyaspor'da teknik patron Nuri Şahin, Ojo'nun transfer sürecinde B. Dortmund'da birlikte çalıştığı eski hocası Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile görüştü ve fikrini aldı. Kariyerinde; Liverpool, Wigan, Wolverhampton, Fulham, Stade Reims, Glasgow Rangers, Cardiff ve Millwall takımları bulunan 22 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, geçtiğimiz sezon Championship'te Millwall formasıyla çıktığı 18 maçta 2 asist yaptı.

Ndiaye 'tamam' dedi

Akdeniz ekibinin ayrıca Badou Ndiaye için de girişimleri devam ediyor. Güney ekibi, Aris'ten ayrılacak olan yıldız orta saha oyuncusuyla da büyük ölçüde el sıkıştı. Transferin gerçekleşmesi icin Ndiaye'nin kulübüyle yapacağı fesih görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor.