Son dakika haberi..Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Bonservisi İspanya ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler'in kiralık olarak görev yaptığı Göztepe ile anlaşması sona ermişti. Başarılı oyuncu bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaştı. Antalyaspor'un Serdar Gürler'i bonservis ile birlikte transferin edeceği ve anlaşmanın tamamlandığı bildirildi

Tamer Tuna'nın eski öğrencisi

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ile başarılı sonuçlar alan teknik direktör Tamer Tuna ile Serdar Gürler, geçen sezon son 11 maç ve bu sezonun ilk yarısında Göztepe takımında birlikte çalışmıştı.

Fanatik Özel / Mehmet Ali Sabuncu



