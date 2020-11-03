İddia edildiği gibi Aykut Kocaman ile bir temaslarının olmadığını belirten Öztürk, “Görüştüğümüz hocalardan bir tanesi Abdullah Avcı. Bir kaç opsiyonumuz daha var ama onları da şimdi söylemek istemiyorum. Abdullah Avcı ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle de hocamız bu hafta belli olur” dedi. Antalyaspor Başkanı son 3 maçta gördükleri 4 kırmızı kartla ilgili olarak da şunları söyledi: “Şu anda yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabiliyorsunuz. Bizim 2 kırmızı kartımız bu şekilde. Bu maçta olan kart Fenerbahçe aleyhine olsaydı, hakemler kart verebilecek miydi?”