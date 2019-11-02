Antalyaspor’dan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır’a destek

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden CIP Travel Antalyaspor, milli maç sonrası asker selamı verdiği için forma giydiği Yunanistan’ın Olympiakos takımının yaptırımda bulunduğu milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır’a sahip çıktı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Ekim’de Eskişehir’de oynanan 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup maçında Belçika’yı yenen Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı’nda, sporcuların galibiyet sonrası asker selamı verdiği hatırlatıldı.

Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Tınkır ile AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul’un kulüplerinin asker selamı verdikleri gerekçesiyle sporcuların sözleşmesini feshettiği anımsatılan açıklamada görüşlerine yer verilen Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, sağ oyun kurucu pozisyonunda oynayan Tınkır’a kapılarını açtıklarını belirtti.

İrban, şunları kaydetti:

"Hem Durmuş Ali hem de Yunus, çok kaliteli sporcular. Böylesine hoş olmayan durumdan sonra milli oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sezon başında Durmuş Ali Tınkır ile prensipte anlamıştık. Kendisi yurt dışı transferi gerçekleşmezse Antalyaspor’da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Bizim transfer planlamamızda olan bir oyuncuydu. Durmuş Ali Tınkır için üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız."