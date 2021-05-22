Antalyaspor’dan Hasan Akıncıoğlu’na tepki

Kulüp yönetim kurulu adına, "Mazereti kabahatinden beter" başlığıyla yazılı açıklamada bulunan basın sözcüsü Aziz Çetin, Antalyaspor’un 2020-2021 sezonu son resmi müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası finali oynadığını hatırlattı.

Karşılaşma sonrası Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz’ın rakibi kutlayıp, gerekli centilmenlik örneğini gösterdiğini belirten Çetin, "Ancak başkanımızın maç sırası ve sonrasında seyirci sayısındaki adaletsizliğe gösterdiği tepki öyle zannediyoruz ki hedefine ulaştı. Önce TFF Disiplin Kuruluna sevk edilen başkanımız, şimdi de eski kulüp başkanlarımızdan ve bugünün TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu tarafından eleştiriliyor. Sayın Akıncıoğlu bugün yaptığı açıklamada özetle, TFF’nin sadece oyunu organize ettiğini, biletsiz seyirci girişinin kolluk kuvvetleri sorumluluğunda olduğunu belirtmiş ve tarafsız olduğunu söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Akıncıoğlu’nun açıklamalarıyla TFF Statüsü’ndeki bazı maddelerin çelişki oluşturduğunu savunan Çetin, geçen hafta TFF 2. Lig’deki Sakaryaspor-Vanspor ve Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon play-off karşılaşmalarının fazla seyirci alındığı gerekçesiyle başlatılmadığına, seyircilerin de stat dışına çıkartıldığına dikkati çekti.

Çetin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Akıncıoğlu, başkanlığını yaptığınız, kurucusunun damadı olduğunuz kulübün başkanı ve yöneticileri haklarını aramaya çalışırken, başkanımız Mustafa Yılmaz dışarıda kalan 300 taraftarımızın stada alınması için mücadele ederken, neden kılınızı bile kıpırdatmadınız? TFF’nin başka yöneticileri, ’Mensup olduğum kulübü en iyi şekilde temsil etmek için buradayım.’ derken ve rakiplerinin lehine penaltı verildiği için istifa eden TFF yöneticileri varken, sizin bu kadar tarafsız olmanızı, koltuk aşkının Antalyaspor aşkına ağır basmasına bağlayabilir miyiz? Başkanlığınız döneminde taraftarı öteleyip, takımı şehrin kilometrelerce dışına taşıdığınızı unutmadık. Görüyoruz ki o günkü tavrınız bugün de değişmemiş. Unutmayın. Futbol taraftarla güzeldir, hatta taraftarsız futbol olmaz."

AA