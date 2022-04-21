Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaya sert bir şekilde yanıt verdi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz.

O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. “İstediğimizi alırız” ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz.

Siz, camiamızı ve değerlerimizi seçim malzemesi yaparken haddinizi aştınız. Çocuklarımız üzerinden algı yapmaya çalışarak suyun üzerine çıkma gayretinizi, gaflet içindeki bir namzetin çaresizliği olarak yorumluyoruz.

Sadece bir özrümüz olabilir; o da Türk futbol kamuoyunu muhatap bile kabul etmememiz gereken bir namzete yanıt vererek meşgul ettiğimiz için.











