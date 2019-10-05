Son dakika gelişmesi... Kadıköy’de Fenerbahçe’yi tek golle deviren Antalyaspor’da büyük mutluluk yaşanırken, 90 dakikanın ardından kulübün sosyal medya hesabından bir kutlama paylaşımı yapıldı.

“Zafer bizim, biz Antalyasporuz” yazılı paylaşımda, teknik direktör Bülent Korkmaz ile futbolcuların sevinç fotoğrafları yer alırken, Sarı-Lacivertli kulübe, “Seversin” notuyla bir gönderme de yapıldı.

Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alırken Fenerbahçeli taraftarlar bu göndermeye oldukça sert tepki gösterdi ve eleştiri dolu yanıtlar gönderdiler.

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