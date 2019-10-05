Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme: Seversin
Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım. Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maç sonunda sosyal medyadan Bülent Korkmaz ve oyuncuların fotoğrafını paylaşarak "Seversin" notunu düştü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımın ardından Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü.
Son dakika gelişmesi... Kadıköy’de Fenerbahçe’yi tek golle deviren Antalyaspor’da büyük mutluluk yaşanırken, 90 dakikanın ardından kulübün sosyal medya hesabından bir kutlama paylaşımı yapıldı.
“Zafer bizim, biz Antalyasporuz” yazılı paylaşımda, teknik direktör Bülent Korkmaz ile futbolcuların sevinç fotoğrafları yer alırken, Sarı-Lacivertli kulübe, “Seversin” notuyla bir gönderme de yapıldı.
Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alırken Fenerbahçeli taraftarlar bu göndermeye oldukça sert tepki gösterdi ve eleştiri dolu yanıtlar gönderdiler.
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