Antalyaspor, Beijing Guoan’dan ayrılan 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins ve Wolfsburg forması giyen İsviçre Milli Takımı’nın 30 yaşındaki forvet oyuncusu Admir Mehmedi ile anlaştı. İki oyuncunun da bu hafta içerisinde resmi imza atması bekleniyor.