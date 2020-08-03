Tamer Tuna'nın takımın başına geçmesiyle geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan ve ligin 2. yarısında fırtına gibi esen Antalyaspor, yeni sezon transfer çalışmalarına da hızlı başladı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Akdeniz ekibi Serdar Gürler ve Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon Göztepe 'de kiralık olarak forma giyen bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler, İzmir ekibinde toplamda 28 maça çıktı. Başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki futbolcu 7 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

Ankaragücü ile olan sözleşmesi sona eren Dever Orgill ise geçtiğimiz sezon 29 maça çıktı. 5 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.







