Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Sprint Şampiyonası'nın açılışı 25-26 Haziran tarihlerinde Balıkesir Avlu Triatlonu ile yapıldı.

"Sprint Mesafe" adı verilen ve 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu etaplarından oluşan yarışlara katılan Antalyaspor triatlon takımı; Cemil Yıldızhan, Kaya Aksuoğlu, Öztan Velipaşalar, Mustafa Çelik ve Hediye Tama kadrosu ile mücadele etti.

Çifte zafer

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun bir katılıma sahne olan ve son derece zorlu geçen yarışlar sonucunda Antalyasporlu sporcular Cemil Yıldızhan ve Hediye Tama, kendi yaş guruplarında elde ettikleri birincilikler ile çifte zafere imza attılar.

Antalyaspor triatlon takımı Balıkesir'de elde ettiği iki birinciliğin ardından Ekim ayı içeresinde Alanya'da düzenlenecek Türkiye Sprint Şampiyonası'nın final etabında mücadele edecek.