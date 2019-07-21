Kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan iki ayrı video ile tanıtımı yapılan formalar 4 ayrı modelden oluşuyor. Önünde Yivli Minare’yi temsil eden deseni barındıran kırmızı ve beyaz modellerin yanı sıra klasik çubuklu forma bu yıl da yeşil sahalarda yer alacak. Antalyaspor armasının üzerinde bulunduğu yeni model ise lacivert forma. Üzerinde kırmızı ve beyaz renklerden oluşan Antalya haritasının yer aldığı forma, Antalyaspor için özel olarak üretildi.

Başpehlivan Ali Gürbüz

Antalyaspor forma tanıtımlarında 4 sembol isme yer verdi. 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz bu yıl ilk kez forma tanıtımında yer aldı. Başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl er meydanına diğer Antalyalı güreşçiler gibi Antalyaspor formasıyla çıkmış, Türkiye’nin Başpehlivanı unvanı ile güreşleri noktalamıştı.

Görme engelli Ömer Şentürk

Tanıtımda yer alan diğer bir isim de Elmalı ilçesinden her hafta maçlara gelen görme engelli Ömer Şentürk oldu. Yeni mavi formayı giyerek eliyle Antalyaspor armasını ve Antalya haritasını hissetmeye çalışan görüntüsüyle duygusal anlar yaşatan Ömer Şentürk, maçları arkadaşının anlatımı ile yakından takip ediyor.

Zühre Ana

Demre ilçesinden gelerek Antalyaspor’un maçlarını kaçırmayan Zühre Ana da tanıtımların başrol oyuncularından biri oldu. Asıl adı Ümmüsün Yirikoğlu olan Zühre Ana, 2016-2017 sezonunda 1-0 kazanılan Karabükspor maçında yaşadığı gol sevincinin yayıncı kuruluşun ekranına yansıması ile tanınmıştı.

Hostes Ceren Kurtuluş

Antalyaspor tribünlerinin tanınan isimlerinden biri olan Ceren Kurtuluş da tanıtımın önemli bir parçası oldu. Küçüklüğünden beri Antalyaspor tribünlerinde yer alan ve hostes olduktan sonra da sevdasından vazgeçmeyen Ceren Kurtuluş, kulübün deplasmanlar için kiraladığı özel uçaklarda görev alarak mesleğini yaparken de Antalyaspor’un peşinden ayrılmaması ile kamuoyu tarafından tanınmıştı.