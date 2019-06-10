Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR yönetimi, takımın gelecek sezon hazırlıklarına başlayacağı temmuz ayının ilk haftasına kadar ihtiyaç duyulan bölgelere 4 transfer yapmayı planlıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yönetimin transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın sunduğu rapor doğrultusunda takımda kalacak ve ayrılması düşünülen futbolcularla görüşmeler yapan yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Antalyaspor, ihtiyaç duyulan 4 bölgeye transfer yaparak gelecek sezon takımı güçlendirmeyi hedefliyor.
Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde temmuz ayının ilk haftasındaki kampla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Antalyaspor yönetimi de kamp dönemine kadar transfer çalışmalarını tamamlamayı istiyor.
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