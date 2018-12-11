Geçen hafta Bursaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve ligde 26 puanla üçüncü sıraya yükselen Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Antalyasporlu futbolcular, 5’e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bursaspor maçına ilk 11’de çıkan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Yekta Kurutuluş’un doğum günü kutlandı

İdman sonunda Antalyasporlu orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş’un 33. yaş günü kutlandı. Doğum günü dolayısıyla sahada pasta kesilmesinin ardından Yekta, takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.