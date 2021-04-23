Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçında 5 yıl aradan sonra kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı takımla Galatasaray, toplamda 60, Süper Lig'de ise 50'nci kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmezken, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 3 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Süper Lig'de 36 hafta sonunda 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 42 puanla 12'nci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılılar toplamda 60, Süper Lig'de ise 50'nci kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor tek hedef olarak, rakibini 5 yıl aradan sonra yenmenin hesaplarını yapıyor.

EN SON 5 YIL ÖNCE KAZANDI

Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul temsilcisi Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2015- 2016 yılında Antalya'da oynanan ve 4-2 kazandığı maçta elde etti. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri Samuel Eto'o (2), Emrah Başsan ve Rıdvan Şimşek kaydederken, sarı kırmızıların golleri ise, Diego Angelo kendi kalesine ve Umut Bulut'tan geldi. Akdeniz ekibi, Galatasaray'a karşı sonrasında oynadığı 9 maçta galibiyet elde edemezken 3 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Kırmızı beyazlı takım ligde Galatasaray ile oynadığı son 2 maçta ise yenilgi almazken, mücadeleler beraberlikle sona erdi.

GALİBİYETLERDE ANTALYA'DA ÜSTÜN

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi sarı kırmızılı ekip toplamda 59 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 59 maçta 8 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 29 maçta ise Antalyaspor 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 49 kez karşılaştı. 49 mücadele sonunda Antalyaspor, 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 29 da yenilgi aldı.

EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile Galatasaray ilk kez 1981- 1982 yılında Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Antalyaspor ile sarı kırmızılılar arasında oynanan 59 maçta en çok golün atıldığı iki maç ön plana çıkıyor. 1986- 1987 yılında Türkiye Kupası maçında oynanan ve 6- 2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren maç ve 1999- 2000 yılında yine Türkiye Kupası maçında normal süresi 3- 3 biten ve uzatmalarda sarı kırmızıların 5- 3 galibiyetiyle biten maçlarda atılan toplam 8 gol, iki takım arasında en gollü geçen maçlar olarak kayıtlara geçti. Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında en farklı biten maçlar ise 1994- 1995, 2018- 2019 ve 2019- 2020 sezonlarında Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren maçlar olarak tarihteki yerini aldı.

GALATASARAY 115 GOL ATTI

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1981- 1982 sezonundan bu yana oynanan 59 maç sonunda iki takım toplam 171 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 56 gol atma başarısı gösterirken, Galatasaray ise 115 golle kırmızı beyazlılara karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele ise 0- 0 golsüz berabere sona erdi.

4 SAKAT, 3 BELİRSİZ, 6 SINIRDA

Antalyaspor'da zorlu Galatasaray mücadele öncesi Sidney Sam, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Koronavirüs testleri daha önce pozitif çıkan Nuri Şahin, Bünyamin Balcı ve Kudryashov'un durumu ise maç günü netlik kazanacak. 3 oyuncunun testlerinin negatif çıkması ve teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alması bekleniyor. Kırmızı beyazlı takımda sakatlığından dolayı forma giyemeyecek Eren Albayrak, koronavirüs testleri pozitif çıkan Bünyamin Balcı ve Kudryashov ile Hakan Özmert, Amilton ve Podolski ise kart sınırında bulunuyor. Forma giymesi beklenen Hakan, Amilton ve Podolski, Galatasaray maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahadaki yerini alamayacak.

Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray mücadelesi Cumartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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