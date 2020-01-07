Antalyaspor’da teknik direktörlüğe getirilen Tamer Tuna sözleşme imzaladı. Tuna, Antalya Stadyumu’ndaki törende kendisini Kırmızı-Beyazlı renklere 1.5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. Antalyaspor’un bu sezon üçüncü teknik direktörü olduğuna dikkati çeken Tuna, “Teknik adam değişikliği üzüntü verici. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz yerde olacağız. Hepimiz adına iyi bir sezon olacak” diye konuştu.

Öte yandan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz yıl yarım sezon Başakşehir formasını terleten sol bek, aynı zamanda sol stoperde de görev yapan Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık el sıkışıldı.