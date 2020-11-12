Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da sezon başında transfer edilen Alman oyuncu Sidney Sam, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı takım teknik direktörsüz çıktığı maçta 1 puanı 90+2 de Alman yıldız oyuncusu Sidney Sam ile buldu. 32 yaşındaki Sam, Gaziantep FK maçında kırmızı kart görerek 2 hafta cezasının ardından çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Sam'in 90+2'nci dakika da takımı adına attığı gol ayrıca kendisinin de kırmızı beyazlı formayla ilk golü oldu.

Alman yıldız Sidney Sam, Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 4 maçta görev alırken 220 dakika sahada kaldı. 4 maçta 1 gol atarken, asist yapma başarısı elde edemedi.

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