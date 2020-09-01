Antalyaspor’da Podolski seferberliği
Antalyaspor’da Lukas Podolski’nin sakatlık sürecinin sona ermesinin ardından bireysel oyuncu antrenörü eşliğindeki çalışmalara başladığı öğrenildi. Alman oyuncunun ligin ikinci haftasında oynanacak Beşiktaş maçına hazır olması hedefleniyor
Antalyaspor’da sakatlık sürecinin sona ermesinin ardından bireysel oyuncu antrenörü eşliğindeki çalışmalarda kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon antrenmanlarıyla yeni sezona güç depolayarak hazırlanan Lukas Podolski’nin ligin ikinci haftasında oynanacak Beşiktaş maçına hazır olması hedefleniyor.