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Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı

Werder Bremen'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a transfer olan Ömer Toprak, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

30 Haziran 2022, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig 'in 2022-2023 sezonuna alt yapı oyuncularıyla başlayan FT Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Kırımızı Beyazlı genç futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Genç çalıştırıcı Nuri Şahin de taktik antrenmanda futbolcularına eşlik etti.

Öte yandan A Takım futbolcularından Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk bireysel atletik antrenman yaptı. Yeni transferlerden Ömer Toprak da bireysel ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

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