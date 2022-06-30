Süper Lig 'in 2022-2023 sezonuna alt yapı oyuncularıyla başlayan FT Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Kırımızı Beyazlı genç futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Genç çalıştırıcı Nuri Şahin de taktik antrenmanda futbolcularına eşlik etti.

Öte yandan A Takım futbolcularından Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk bireysel atletik antrenman yaptı. Yeni transferlerden Ömer Toprak da bireysel ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.