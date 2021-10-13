Antalyaspor’da Nuri Şahin’in ekibi netleşti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına futbolcularından Nuri Şahin'i getirmişti. Futbol Sorumlusu olarak takımın başında olacak Nuri Şahin'in ekibi de netleşti. Genç teknik sorumlunun ekibinde A Takım Teknik Sorumlusu olarak Alfons Groenendijk, antrenör Michael Lindeman, performans antrenörü Marcelo Lins Martins ile kaleci antrenörü Murat Öztürk görev yapacak.

Antalyaspor, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Nuri Şahin'in yardımcılıklarını yapacak isimler hakkında bilgi verdi.

İşte Antalyaspor'un o açıklaması:

Fraport TAV Antalyaspor'umuzda Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak isimler belli oldu. A Takım Teknik Sorumlumuz Alfons Groenendijk, Yardımcı Antrenörümüz Michael Lindeman, Performans Antrenörümüz Marcelo Lins Martins ve Kaleci Antrenörümüz Murat Öztürk, A takımımızla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.

TEKNİK SORUMLUMUZ GROENENDIJK

A Takım Teknik Sorumlumuz Alfons Groenendijk, futbolculuk kariyerinde Den Haag, Roda, Ajax, Manchester City, Sparta Rotterdam ve Utrecht gibi önemli takımların formasını giydi. Bu dönemde UEFA Kupası ve Hollanda Kupasını kazanan Groenerdijk, teknik adamlık kariyerinde de Sparta Rotterdam, Ajax, Willem II, Den Bosch, Cluj, Excelsior, ADO Den Haag ve Al-Wahda takımlarında görev aldı. 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam UEFA-Pro Lisans sahibi.

LINDEMAN DA EKİBİMİZE KATILDI

Hollandalı Michael Lindeman ise kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Teknik adamlık kariyerinde İsviçre'den Grasshoppers ve Young Boys, Polonya Milli Takımı, Almanya'dan Hamburg, Hollanda'dan Ajax, İngiltere'den Fulham, Mısır'dan Al Ahly ve Hollanda'dan NEC Nijmegen gibi takımlarda görev yaptı. Kariyeri boyunca Martin Jol, Leo Beenhakker, Marcel Koller ve Gernot Rohr gibi teknik direktörlerle çalıştı. UEFA-A Lisansına sahip olan 57 yaşındaki Lindeman'ın 2 kez İsviçre Süper Lig şampiyonluğu, Hollanda Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarıları bulunuyor.

MARTINS'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR

Yardımcı Antrenör olarak görev yapacak olan Atletik Performans Uzmanı Marcelo Lins Martins ise Brezilya Futbol Konfederasyonu A ve B Eğitmen Lisansına sahip. 52 yaşındaki Martins, ABD'de beyzbol (MLB), buz hokeyi (NHL), Amerikan futbolu (NFL), futbol (MLS), basketbol (NBA) ve atletizm gibi birçok spor branşında kulüplerde ve olimpik düzeydeki bireysel sporcularla performans antrenörü olarak çalıştı. Brezilyalı antrenörün 2008-2013 yılları arasında ünlü teknik direktör Jupp Heynckes ile birlikte görev yaptığı Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu başarısı bulunuyor.

MURAT ÖZTÜRK İLE YENİDEN

Daha önce 3 ay kulübümüzde de görev yapan Kaleci Antrenörümüz Murat Öztürk de yeniden A takımımıza katıldı. 17 yıl boyunca Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe , Konyaspor ve Başakşehir takımlarda görev yapan Öztürk'ün 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 1 kez de Avrupa Ligi yarı finali başarıları bulunuyor.