Antalyaspor’un başında rüya gibi bir ikinci yarı geçiren Nuri Şahin hemen hemen verdiği her röportajda takımın yıldızlaşan ismi Doğukan Sinik’e övgüler yağdırmıştı. Doğukan’ın Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan genç futbol adamından bu doğrultuda sürpriz bir hamle geldi. Nuri Şahin, Doğukan Sinik’in menacerliğinin uzun yıllardır birlikte çalıştığı dünyaca ünlü oyuncu temsilcisi Reza Fazeli’ye geçmesini sağladı. Bu sezon çıktığı 33 resmi karşılaşmada

3 gol atıp, 5 asistlik performans sergileyerek A Milli Takım ’a kadar yükselen genç oyuncunun adı şimdiden Avrupa’dan ve Türkiye’den birçok takımla anılıyor. Akdeniz ekibiyle kontratı 2024 yılına kadar devam edecek olan Doğukan’a özellikle Fransız kulüplerinin ilgisinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Eto’o çalıştırıyordu

15 yaşındayken Antalyaspor A Takımı’yla beraber antrenmanlara çıkmaya başlayan ve Eto’o dahil olmak üzere 8 yıldır birçok deneyimli futbolcuyla çalışma fırsatı yakalayan Doğukan için Nuri Şahin’in üst düzey bir yıldız olması beklentisi var.