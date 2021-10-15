Ligde istediği sonuçları alamayan ve Milli maç arasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yerine yıldız oyuncusu Nuri Şahin’i futbol sorumlusu olarak getiren Fraport TAV Antalyaspor’da tek hedef, Sivasspor deplasmanında galibiyet elde etmek. Kırmızı-Beyazlı takım, çalışmalarına devam ediyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda futbol sorumlusu Nuri Şahin, oyuncularıyla birebir konuşmalar yapmanın yanı sıra pres ve mücadele konularında sık sık uyarılarda bulundu. Takımın başına futbol sorumlusu olarak geçen Nuri Şahin, 8 maçta banko olarak oynadığı takımına futbolcu olarak devam etmeyecek. Sivasspor maçında kulübede yer alacak. Şahin’in yerine Hakan Özmert’in oynaması, sakatlığından dolayı formasından uzak kalacak olan Poli’nin yerine ise sahaya Ufuk Akyol’un çıkması bekleniyor.

Bir yardımcı daha gelecek

Antalyaspor’da teknik heyet de tamamlanmak üzere. Kırmızı-Beyazlı takımada şu ana kadar teknik sorumlu Alfonso Groenendijk, yardımcı antrenörler olarak Marcelo Lins Martins ve Michael Lindeman, kaleci antrenörü Murat Öztürk katıldı. Şahin’in teknik heyetine bir kişinin daha katılacağı kaydedildi.