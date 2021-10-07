Fraport TAV Antalyaspor’da Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Nuri Şahin, takımla ilk antrenmanını önceki gün, ikincisini ise dün gerçekleştirdi. Teknik sorumlu Nuri Şahin takım arkadaşlarına yönelik yaptığı konuşmada, “Çok önemli bir sorumluluk aldım ama sizlere çok inanıyorum. Hep birlikte başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Hep beraber sevinip hep beraber üzülelim” ifadelerini kullandı.

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Avrupa’da oynadığı dönemde de Türkiye’ye geldiğinde de her fırsatta eğitime verdiği öneme vurgu yapan, futbol oynarken Harward’da program tamamlayan Nuri Şahin’in gerekli lisansları almadan doğrudan aldığı teklifi kabul ederek teknik sorumlu olarak sahaya çıkması ise eleştirileri beraberinde getirdi.





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MİNİ YORUM

Cem Dizdar - Nereden baksan tutarsızlık!

Futbolumuzda organizasyon şemalarının sağlam dikiş değil teğellenmiş olduğu çoğumuzun malumu. Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşma yapan veilk yılında hocasıyla “yolu ayıran” Antalya şimdi de Nuri Şahin ile 5 yıllık anlaşma yapıyor. Durum, “nereden baksan tutarsızlık” elbette. Belki Nuri Şahin açısından durum anlaşılır bulunabilir. Neticede bir teklif geliyor ve o da teklifi kabul ediyor. Peki ya kulüp yönetimi, kent vefutbol kültürü açısından? İşin en acıklı yanı ise bu tür tuhaflıklara şaşırmayıp kanıksamış olmamız!

Ömer Necati Albayrak - Her şey PR mıydı yani!

Harward’da spor yöneticiliği üzerine program bitirdi Nuri Şahin. Dünyaca ünlü mentör Watkins’ten liderlik eğitimi aldığında 30’unda bile değildi. O zamanlar alkışladık tabii. Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri Van Der Sar da Nuri’nin o dönem sıra arkadaşıydı. Nuri’nin daha futbolu bırakmadan aldığı göreveyani futbol sorumluluğuna gelebilmek için 5 sene bekledi Ajax’ta. Kendisini bu süreçte eğitebileceği birçok özel programdan daha geçti. Nuri gibi eğitime değer verdiğini yıllardır gösteren birinin yaptıkları PR çalışması değilse gerekli lisansları almadan, PRO’yu cebine koymadan bu işe soyunmasının izahı nedir merak ediyorum.







