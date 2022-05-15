Sezonun ikinci yarısında sergiledikleri futbolla beğeni kazanan Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig 'in 37. haftasında 3 puan için kozlarını paylaştı.

Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek mağlup olmama serisini 15 maça çıkardı. Akdeniz ekibi Nuri Şahin ile birlikte rekoruna bir yenisini daha ekledi. Genç teknik adam böylece yeni kariyerine de müthiş bir sezonu eklemiş oldu.

Nuri Şahin, 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik sonunda 18 puanla, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan toplayan Tamer Tuna’yı geçti.