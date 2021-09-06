Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil, Ümit Milli Takım , Fredy Ribeiro Angola, Fedor Kudriashov, Rusya, Houssam Ghacha da Cezayir milli takım kampında yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 3'üncü haftayı birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puanda tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 4'üncü hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek kırmızı beyazlılar, antrenmanlara başlayacak. Fraport TAV Antalyaspor'da 6 futbolcu milli takım maçları sürecinde takımdan ayrı kalacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil, Ümit Milli Takım'ın Belçika ve İskoçya ile oynayacağı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Kırmızı beyazlılarda ayrıca Fredy Ribeiro, Angola'nın 2 Eylül'de Mısır, 7 Eylül'de de Libya ile oynayacağı maçlar, Fedor Kudriashov, Rusya'nın 1 Eylül'de Hırvatistan, 4 Eylül'de Güney Kıbrıs ve 7 Eylül'de Malta ile oynayacağı maçlar, Houssam Ghacha, Cezayir'in 1 Eylül'de Cibuti, 5 Eylül'de de Burkina Faso ile oynayacağı karşılaşmalar için ülkelerinin milli takım kampına katıldı.

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