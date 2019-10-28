Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda yarın Niğde Anadolu ile karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Niğde Anadolu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Niğde 5 Şubat Stadı'nda yarın saat 13.45'te oynanacak maç için kırmızı beyazlılar kente gitti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, kamp kadrosuna maçlarda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları da dahil etti.

Antalyaspor'un TFF 2. Lig'de kırmızı grupta yer alan Niğde Anadolu maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Boffin, Yakup Mert Çakır, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Tarık Çamdal, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Fredy, Harun Alpsoy, Amilton, Doğukan Sinik, Gustavo, Dala, Halil İbrahim Sevinç, Bünyamin Balcı, Batuhan Berkay Fındık, Mustafa Erdilman."

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