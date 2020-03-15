Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, ligde 7 maçtır devam eden yenilmezlik serisini Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Nisan ayı sonuna kadar 6 haftalık süreçte Fraport TAV Antalyaspor'un, sahasındaki maçlar seyircisiz oynanacak, antrenmanlarda da taraftar ziyareti gerçekleştirilmeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü 20.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Antalya temsilcisi antrenmanda kondisyon ve kuvvet çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde de teknik direktör Tuna, taktik maç oynattı.

Ligde oynadığı son 7 maçta yenilmeyen Antalya temsilcisi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında puan kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Tuna yönetiminde çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı istiyor. Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles ile Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

3 MAÇTA SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Türkiye'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşması seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de Nisan sonuna 6 haftalık dilimde seyircisiz oynanacak maçlar kapsamında Fraport TAV Antalyaspor sahasında 28'inci hafta Çaykur Rizespor, 30'uncu hafta Medipol Başakşehir karşılaşmalarında tribünde taraftar olmayacak.

TESİSLERDE KORONA TEDBİRİ

Seyircisiz oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında koronavirüs tedbirleri kapsamında stada sadece iki takım yöneticileri ve basın mensupları alınacak. Statta 50 civarında özel güvenlik personeli görev yapacak. Seremoniye futbolcular çocuklarla çıkmayacak. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi de koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı. Kırmızı beyazlı kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisi, Antalya Stadyumu ve Hasan Subaşı Tesisleri'nin girişine el dezenfektanı yerleştirilecek. Tesislerde yüzeysel dezenfekte işlemi uygulanacak. Takımın bu hafta futbolcu katılımıyla yapılması planlanan sponsorluk etkinlikleri ve ziyaretler iptal edildi. Antrenmana taraftar ziyareti gerçekleştirilmeyecek.

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