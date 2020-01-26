Süper Lig'in 19.haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor'da Adis Jahovic şoku yaşanıyor. İlk kez Antalyaspor forması giyen golcü oyuncu ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonun ardında hastaneye kaldırıldı.

beINSports'dan alınan bilgiye göre Adis Jahovic kafa travması şüphesi ile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.