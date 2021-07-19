Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, yeni sezona hazırlandığı Erzurum kampını Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlayıp, Antalya'ya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolcularına 2 gün izin verdiği kırmızı beyazlılar, çarşamba günü tesislerde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un, yeni sezon hazırlığının ilk etabında gerçekleştirdiği Erzurum kampı sona erdi. İki haftalık kamp sürecinde teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularına kuvvet, kondisyon ve taktik çalıştırdı. Kamp sürecinde kırmızı beyazlılar iki hazırlık maçı oynadı. İlk maçta Kocaelispor'a 1-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, kampın son günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Erzurum kampını tamamlayan kırmızı beyazlılar, Antalya'ya geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Erzurum dönüşünde futbolcularına 2 gün izin verdi. Çarşamba günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek kırmızı beyazlı futbolcular, akşam gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Perşembe günü Afyonkarahisar'a gidecek kırmızı beyazlılar, 3 günlük kamp sürecinde de hazırlık maçı oynanması planlanıyor.

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