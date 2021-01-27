Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor'da hedef, ikinci devrenin ilk maçında oynayacağı Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serini 6'ya çıkarmak.

Süper Lig'in ilk devresini 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 26 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci devrenin ilk maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Kırmızı beyazlılar en son yenilgisini 15'inci haftada sahasında oynadığı ve 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor maçında almıştı.

SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET, 3 BERABERLİK

Antalyaspor, 6-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçından sonra oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarını kazanırken, Galatasaray, Trabzonspor ve İH Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım son 5 haftada 9 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fraport TAV Antalyaspor 21 haftalık periyot gözönünde bulundurulduğunda deplasmanda Ç. Rizespor, MKE Ankaragücü ile beraber en az galibiyet alan takımlar konumunda. Akdeniz ekibi deplasmanda oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet almayı başarabilirken 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan topladı. Kırmızı beyazlı takım dış sahada aldığı 6 beraberlikle ligde deplasmanda en çok berabere kalan takım olmayı başardı. Antalyaspor'u 5'er beraberlikle DG Sivasspor ve Trabzonspor takip etti.

DIŞ SAHADA SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 5 maçını kaybetmezken, deplasmanda oynadığı son 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Deplasman karnesi iyi olmayan Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe'yi mağlup ederken, Galatasaray ve İH Konyaspor ile berabere kalarak 5 puanın sahibi oldu.