Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR yarın sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçında galibiyeti hedefliyor.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor, yarın saat 20.00'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında galibiyeti hedefleyen Antalyaspor'da yönetim, taraftarın tribünü doldurarak takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maçın biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale Arkası 20, Misafir Takım Tribünü 26 liradan satılıyor.

Antalyaspor'da Amilton, Salih Dursun, Harun Kavaklıdere, Doğukan ve kaleci Yakup Mert Çakır sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Teknik Direktör Korkmaz'ın tam hazır olmayan Yekta Kurtuluş'a görev vermesi beklenmiyor.

DOĞUKAN SİNİK'TEN ÜZÜCÜ HABER

Kırmızı beyazlılarda arka adalesinde ağrı hisseden Doğukan Sinik'in dün yapılan kontrollerinde eski sakatlığının nüksettiği tespit edildi. Doğukan'ın bu hafta İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Doğukan'ın yerine karşılaşmada Paul Mukairu'ya görev vermesi bekleniyor.

Doğukan'ın performansını ve genç futbolcudan beklentilerini açıklayan Bülent Korkmaz, "Doğukan'ın 3 gün önce arka adalesindeki problem nüksetti. Bu hafta oynamayacak. Genç dinamik bir oyuncu. Bu sene üzerine koyarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunma ve hücum anlamında kendini daha da geliştirmeli. İngiltere'ye attığı golün, çalışmaların ürünü olduğunu düşünüyorum. Takımında da defans arkasına koşularla gol atmalı. Sakatlığı canımı sıktı. Üzüldüm çünkü ondan çok faydalanıyordum. Paul var. Ondan çok umutluyum geçen seneden beri takip ettik. Sezon başını iyi çok geçirdi. Oynattık ve gol attı. Kenar oyuncusu santrafor da oynuyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI