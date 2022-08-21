Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor 'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo mavili ekip de 6 puanla haftayı tamamladı.

Bu maçta attığı 2 golle takımının galibiyetine katkıda bulunan 24 yaşındaki Amerikalı golcü futbolcu Haji Wright önemli açıklamalarda bulundu ve hedefini açıkladı.

Golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Bize rakibin çok iyi olduğunu belirttiler. Öyle de oldu. Devre arasına girmeden gol buldular. Devre arasında bize 'Rakipten korkmayın üzerine gidin' dediler. Maalesef kötü bir gol yedik ama bunun da üstesinden geldik. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum."

"Tabii ki her oyuncunun ulaşmak istediği bir yer milli takım. Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım genç yaşımda milli takıma, Katar'a gidebilirim."





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