Stjepan Tomas’la beklediği çıkışı yaşamayan Antalyaspor’da gündemde değişiklik var. Sezona Bülent Korkmaz’la başladıktan sonra devreyi Tomas’la bitiren Kırmızı- Beyazlılar tam 10 maçtır galibiyete hasret kaldı. Akdeniz ekibinde Hırvat çalıştırıcıyla yapılacak olan görüşmenin ardından yolların ayrılması bekleniyor. Güney temsilcisinde hoca arayışları da şimdiden başladı.

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün Tamer Tuna ismi üzerinde durduğu ve genç teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Son olarak Göztepe’de görev yapan Tuna’nın da adının daha önce anıldığı Antalyaspor’da çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.