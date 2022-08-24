Antalyaspor’da gündem Nteka! Nuri Şahin istiyor

Sezona 3 maçta topladığı 6 puanla flaş bir başlangıç yapan Antalyaspor, transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak orta sahaya bir takviye yapmak adına düğmeye bastı. Bu doğrultuda hedeflenen isim İspanya’dan...

Akdeniz ekibi, Rayo Vallecano forması giyen Randy Nteka’yı kadrosuna katmaya çalışıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerde önemli mesafe katedildiği ifade edildi.

Teknik direktör Nuri Şahin’in takımında görmeyi fazlasıyla arzuladığı oyuncuyla ilgili yönetim de kulübüyle görüşmelerde bulunuyor. Nteka’nın bonservisiyle birlikte takıma kazandırılması bekleniyor.