Antalyaspor AŞ’de yeni göreve gelen yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat’taki genel kurulda seçilen yönetimin görev dağılımı şöyle:

Mustafa Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

Emin Kemal Hesapçıoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Mali İşler ve Finansman)

Tuncay Kilit, Mehmet Hasan Güneysu (Asbaşkan - Sosyal ve Kültürel Aktiviteler - İş Geliştirme, Yatırımlar ve Yeni Projeler - Seyahat, Konaklama ve Ağırlama)

Fesih Tamince (Asbaşkan - İş Geliştirme, Yatırımlar ve Yeni Projeler - Seyahat, Konaklama ve Ağırlama)

Sabri Gülel (Asbaşkan - TFF, UEFA, FIFA ve Dış İlişkiler - Altyapı - İş Geliştirme, Yatırımlar ve Yeni Projeler)

İsmail İltemir (Asbaşkan - Stadyum ve Tesisler)

Berkay Bahar (Asbaşkan - İdari İşler ve Ortaklarla İlişkiler)

Kıvanç Bülent Kuzay (Mali İşler ve Finansman - İdari İşler ve Ortaklarla İlişkiler)

Rasim Feyzan Doğu (Mali İşler ve Finansman - Antalyaspor Store)

Aytaç Altay, Ramazan Karabulut (Sportif İşler, Scouting, Transfer Komitesi, Teknik Ekip ve Futbolcularla İlişkiler)

Ferit Sezer, Mehmet Sezgin Özer (Sportif İşler, Scouting, Transfer Komitesi, Teknik Ekip ve Futbolcularla İlişkiler - Altyapı)

Can Hakan Karaca (Sportif İşler, Scouting, Transfer Komitesi, Teknik Ekip ve Futbolcularla İlişkiler - Sosyal ve Kültürel Aktiviteler - Antalyaspor Store)

Adnan Başkan (Hukuki İşler - TFF, UEFA, FIFA ve Dış İlişkiler)

Emrah Çelik (Taraftarla İlişkiler - Seyahat, Konaklama ve Ağırlama)

Atilla Hasan Akıncı (TFF, UEFA, FIFA ve Dış İlişkiler)

Mehmet Okan Kaya (Sosyal ve Kültürel Aktiviteler - Antalyaspor Store)

Rıdvan Güzel (Sosyal ve Kültürel Aktiviteler)

Mustafa Sak (İş Geliştirme, Yatırımlar ve Yeni Projeler)

İbrahim Merey, Ramazan Sert, Tarık Sarvan (İş Geliştirme, Yatırımlar ve Yeni Projeler - Stadyum ve Tesisler)

Mustafa Özdoğan (Sağlık)

Aziz Çetin (Kurumsal İletişim / Basın Sözcüsü)

Emin Gülmez (Stadyum ve Tesisler)

Yıldıray Karaer, Haldun Kilit (Antalyaspor Store)



