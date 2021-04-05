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Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar çalışmalara başladı

Antalyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar da çalışmada yer aldı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar çalışmalara başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki idmanda, dünkü MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, fitnes salonunda ve havuzda yenilenme çalışması gerçekleştirdi, diğer grup sahada çalıştı.

Klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar da çalışmalara başladı.

Akdeniz ekibi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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