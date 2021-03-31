Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı’nın Sırbistan ile Alanya’da oynadığı hazırlık maçında sakatlanan oyuncuları Gökdeniz Bayrakdar’ın operasyon geçirdiğini bildirdi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

19 yaşındaki hücum oyuncusu, 28 lig maçında 2018 dakika sahada kalırken 6 golle Antalyaspor'un ligdeki en golcü oyuncususu olarak dikkat çekiyor.







