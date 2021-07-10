Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempo antrenmanla devam ettiği Erzurum kampında, futbolcular akşam yemeğinde eğlenceli vakit geçirdi. Kırmızı beyazlıların gelenekselleşen eğlencesinde, altyapıdan A takım kampına dahil edilen gençler, akşam yemeği sonrası şarkı söyleyip dans ederek 'çaylak' unvanlarına sahip oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona hazırlandığı Erzurum kampında günde iki antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde öğle antrenmanında denge, koordinasyon ve kuvvet çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor, akşam antrenmanına ısınma hareketleri ile başlayıp taktik çalıştı. Antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına sık sık uyarıda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılarda, futbolcular moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla, akşam yemeğinde eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte kakımımın sezon başı kamplarındaki geleneksel eğlencelerinden biri yapıldı. Altyapıdan A takım kampına dahil edilen gençler, akşam yemeği sonrası şarkı söyleyip dans ederek 'çaylak' unvanlarına sahip oldu.

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