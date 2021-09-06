Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanda Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 3'üncü haftayı birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puanda tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 4'üncü hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar Çaykur Rizespor maçı sonrası 3 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, haftanın ilk antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde yaptığı antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Kırmızı beyazlıların antrenmanını yöneticilerden Aytaç Altay da izledi.

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