Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, Btc Turk Yeni Malatyaspor galibiyetiyle, bu sezon sahasında taraftarı önünde 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Kırmızı beyazlıların 3-0 yendiği maçta Aatif Chahechouhe ile Ufuk Akyol, Antalyaspor ile ilk gollerini attı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kazanarak moral buldu. Bu sezon 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı beyazlılar, taraftarı önünde ilk defa maç kazandı. Antalyaspor iç sahadaki son galibiyetini de geçen sezon 18 Mayıs'ta Malatya temsilcisine karşı aynı skorla almıştı. Antalyaspor sahasında şimdiye kadar 3 maçta da yendiği BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 3 gol atma başarısı gösterdi.

İLK GOL MUTLULUĞU

Antalyaspor'da dün oynanan maçta takımının birinci golünü atan Aatif Chahechouhe, ikinci gole adını yazdıran Ufuk Akyol, kırmızı beyazlı formayla ilk golün mutluluğunu yaşadı. Kırmızı beyazlılar galibiyetin sevincini maç sonunda taraftarıyla doyasıya yaşadı.

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