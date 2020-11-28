Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da Süper Lig'de oynanan 9 hafta sonunda forvet oyuncuları 3 gol atarken, 1 de asist ile sadece 4 gole katkıda bulundu.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 9 puan toplayarak 16'ncı sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor'da forvet oyuncuları gole etki etme konusunda eksik kaldılar. Kadrosunda Adis Jahavic, Lukas Podolski ve Dever Orgill gibi forvet oyuncuları barındıran Akdeniz ekibinde ileri uç oyuncuları 9 hafta sonunda atılan 9 golde sadece 4 gole etkide bulundu.

'JAHOVİC'İN LİGDE GOLÜ YOK'

Geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla kadroya katılan ve 13 maçta 6 gol atan Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic bu sezon henüz ligde gol atma başarısı elde edemedi. 10 maçtır Süper Lig'de gol atamayan Jahovic, en son geçen sezonun 33'üncü haftasında Ankaragücü ile oynanan ve 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona eren maçta gol atma başarısı kaydetti.

'ORGİLL'İN TEK ASİSTİ VAR'

Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill ise 8 Süper Lig maçında 336 dakika sahada kalırken gol atma başarısını yakalayamadı. Orgilli, sadece 7'nci haftada iç sahada oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında Lukas Podolski'nin attığı tek golün asistini yaptı.

'PODOLSKİ'DEN 2 GOL'

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldız oyuncusu Lukas Podolski, forvetler arasında en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Kırmızı beyazlıların 35 yaşındaki dünya yıldızı oyuncusu 2-1 kaybedilen Fenerbahçe ve 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçlarında takımı adına goller atarken galibiyete yeterli olmadı. Alman oyuncu 9 hafta sonunda 522 dakika sahada kalarak ter döktü.

'GENÇ OYUNCU GÖKDENİZ TEK GOL ATTI'

Antalyaspor'un sezon başında 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan kadroya dahil ettiği 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar da 8 hafta sonunda 296 dakika sahada kaldı. Genç forvet oyuncusu kırmızı beyazlılar adına Beşiktaş ile 1-1 berabere kalınan maçta 1 gol atma başarısı elde etti. 19 yaşındaki genç oyuncu Gökdeniz'in Beşiktaş maçında attığı gol Süper Lig'de attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

'ORTA SAHA VE DEFANS OYUNCULARINDAN 6 GOL'

Forvet oyuncuları ligde oynanan 9 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilerken, defans ve orta saha oyuncuları 6 gol attı. Akdeniz ekibinde orta saha oyuncusu Sidnay Sam 2 ve Hakan Özmert 1, defans oyuncuları Veysel Sarı 2 ve Bünyamin Balcı da 1 gol atma başarısı elde etti.

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