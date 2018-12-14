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Antalyaspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14 Aralık 2018, Cuma 18:15
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Antalyaspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, 5’e 2 top kapma oyunuyla sona erdi.

Antrenman sonunda bazı futbolcular, şut çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın sabah gerçekleştirecek ve öğle saatlerinde özel uçakla Malatya’ya gidecek.

AA

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