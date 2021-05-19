Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı kazandı. Kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürme şansını değerlendiremeyen Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Çok erken bir gol yedik. Biz oyunu toparlayamadık. İkinci yarı toparlasak da biraz gecikmiş olduk. Gelen pozisyonları kaçırdık. Beşiktaş'ın tecrübesi bizi tutmaya yetti. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek maçı çevirebilirdik. Rakibimizi kutluyorum."









'Uzun bir sezondu bizim için'

"2020-2021 sezonunun iki kupasını kazandılar. Onlara başarılar diliyorum. Çok yorucu ve uzun bir sezondu bizim için. Hem transfer yasağı olan hem de covid nedeniyle dar bir kadroyu yönetmek kolay değildi. Buraya kadar gelmek büyük bir başarıydı."

"Bütün oyuncularımı kutluyor, tebrik ediyorum. Bundan sonra onların daha iyi performans yapmaları için çalışmaya devam edeceğiz."

Savunma eleştirilerine yanıt

"Savunma bugün futbolda çok öne çıkmaya başladı çünkü; savunma yapmak, kazanmak için yapılan bir uygulamadır. Korkarak, çekilmek değildir. Özellikle elinizde çok fazla alternatif yoksa bunu seçmek ve bunu kazanmaya yönelik uygulamak zorundasınız. Bugün bunu İngiltere ve İtalya liglerinde çok rahatlıkla görebilirsiniz. Orada yapıldığında "dahi", burada yapıldığında "Olmadı" oluyor. Futbolun iki yönünü iyi oynamak çok gerekli."







