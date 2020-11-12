Abdullah Avcı ile görüşüp anlaşamayan Antalyaspor, takımın başına bir başka tecrübeli hocayı getirdi... Kırmızı-Beyazlılar, son 5-6 gündür ciddi şekilde temas halinde olduğu Ersun Yanal’ı ikna etti. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün, 58 yaşındaki hocayla söz kesmesinin ardından taraflar arasında 3.5 yıllık mukavele imzalandı. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibine başarılar dileriz” denildi. Uzun vadeli bir proje üzerinden yürümeyi hedefleyen Antalyaspor, takımdaki genç ve yüksek potansiyelli isimleri, tecrübeli yabancılarla kaynaştırıp kısa sürede Avrupa’ya gitmeyi amaçlıyor.