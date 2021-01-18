Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig'de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm bekleneni veremedi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon oynanan 19 maçın tamamında kadroda olmasına rağmen 10'unda sahada olmayı başardı. Ersan Adem Gülüm, Trabzonspor maçında da 33'üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı takım yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta, 90+6'ıncı dakikada Benik Afobe'nin attığı golle yıkılırken, kaçan 2 puanın üzüntüsü hakimdi.

İÇ SAHADA 17 PUAN

Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor maçında aldığı beraberlikle iç sahada puan toplamaya devam ediyor. Kırmızı beyazlılar topladığı 27 puanın 17'sini sahasında oynadığı maçlarda kazanırken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle maçlardan ayrıldı.

'ADEM GÜLÜM BEKLENENİ VEREMEDİ'

Fraport TAV Antalyaspor'un geçen sezonun devre arasında transfer ettiği defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm ise bekleneni veremedi. Kırmızı beyazlılarla geldiği sezon ligde ve kupada toplam 6 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu sezon ise 19 lig maçın 10'unda görev alırken, oynanan 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. Ersan Adem Gülüm, ligin ilk 5 haftasında kadroda olmasına rağmen 6'ncı hafta oynanan ve 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında 90 dakika sahada bulundu. Deneyimli defans oyuncusu Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta ise yeşil sahada yer aldı. Ersan Adem Gülüm, bu sezon ligde görev aldığı 10 maçta 479, kupada ise 179 dakika olmak üzere 658 dakika takımı adına sahada ter döktü. Defans oyuncusu ligin 19'uncu haftasında oynanan Trabzonspor maçının 33'üncü dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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