Antalyaspor’da Dusko Tosic zamanı

İkinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı.

06 Ocak 2020, Pazartesi 06:37 Son Güncelleme:
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Antalyaspor’da Dusko Tosic zamanı

Antalyaspor’la anlaşan teknik direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde kampa giren Antalyaspor, ilk çalışmayı yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi. Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı.

Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren Kırmızı-Beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı.

Antalyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz ekibi gündemin ilk sırasında yer alan Dusko Tosic’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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