Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, sezona Bülent Korkmaz'la başlamış, alınan sonuçların ardından takım Stjepan Tomas'a emanet edilmişti. Hırvat hocayla da işler yolunda gitmeyince takımın başına Tamer Tuna getirilmişti.

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Akdeniz ekibi, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katarken, Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski ile de anlaşmak üzere. Dış transferde hareketli saatler yaşanırken takım içerisinde beklenmedik bir gelişme meydana geldi.

Takımın en önemli isimlerinden olan Diego Angelo ile Aatif Chahechouhe, yönetim ve teknik ekibin ortak kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Diego, bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol, 2 asist kaydetti. Aatif ise 17 maçta rakip filelere 1 gol bırakabildi.

Fanatik Özel / Çağrı Davran



