Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyapor, 34'üncü haftada deplasmanda HES Kablo Kayserispor'u 1-0 yendiği karşılaşma sonrası kente geldi. Kayseri deplasmanı sonrası dün takımda kontrol amaçlı uygulanan koronavirüs testinde bir futbolcunun sonucu pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.